В Туркестанской области открылся единственный в стране Туристический центр

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня Первого Президента РК в Отырарском районе Туркестанской области открылся первый в стране Туристический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В торжественной церемонии открытия нового центра, созданного при поддержке Министерства культуры и спорта РК, приняли участие вице-министр культуры и спорта Ельдос Рамазанов, поэтесса Аселхан Калыбекова, композитор, шамшитанушы, советник акима города Шымкента Калдыбек Курманали.

Туристический центр, созданный в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и расположенный на территории Отырарского государственного археологического музея, будет способствовать пропаганде неповторимого оазиса и богатого наследия Отырара как среди казахстанцев, так и иностранцев, обеспечит сохранность и защиту культурно-исторического наследия.

Наряду с этим, деятельность центра будет отвечать современным стандартам туристической сферы. Более того, на базе Отырарского музея будут функционировать службы коммуникаций, информации по культуре и развитию творческих инноваций. В планах – усовершенствовать культурно-просветительскую деятельность Отырарского музея и поднять его статус до имиджевого центра, связать историческую науку, археологию, реставрацию, искусствоведение, этнографию.

На первом и втором этажах Туристического центра находится общежитие на 16 мест. Оно возведено для специалистов музея, археологов, которые будут вести раскопки на древней земле Отырара, а их экспонаты и находки будут передаваться в фонд музея.

После церемонии открытия центра прошла республиканская научно-практическая конференция на тему: «Земля Отырара - успешный образец в деле исследований археологических памятников Казахстана, их сохранности и использования».

В ходе конференции обсуждены достижения в археологической сфере, результаты реставрационных работ памятников Отырара, обсуждены вопросы улучшения фонда музея, реставрации, сохранности, расширения культурной инфраструктуры, пропаганды историко-культурных ценностей.

Гости и участники мероприятия ознакомились и с работами по благоустройству внешнего фасада мавзолея Арыстан баба и Отырара.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и спорта РК, СМИ, областного и местных исполнительных органов, учёные высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, интеллигенция, представители туристических агентств, сотрудники республиканского и областного музеев, национально-культурных центров, представители образовательных учреждений.