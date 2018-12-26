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10:55 193
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В Туркестане заложили фундамент фитнес-центра
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане с участием акима области Жансеита Туймебаева состоялась церемония закладки фундамента нового здания фитнес-центра, передает МИА «Казинформ».
Глава региона выразил уверенность, что в будущем данный объект внесет свой вклад в формирование здорового образа жизни населения Туркестана.
«В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно не курить, не злоупотреблять спиртным и заниматься спортом. Каждый человек должен осознать, что здоровый образ жизни - это его личный успех. Важнейшим условием здорового образа жизни являются занятия физкультурой и спортом. Уверен, данный объект станет одним из любимых мест жителей и гостей города», - сказал Ж. Туймебаев.
Отметим, площадь фитнес-центра составит 11 200 кв. м. Строительство объекта будет вестись за счет инвестиционных средств ТОО «Корпорация ХЭДУЕЙ». Срок сдачи - 2019 год.
Тренажёрный зал центра оснастят спортивным оборудованием лучших американских производителей. На его территории предусмотрена собственная просторная парковка. Клиентам фитнес-центра будут доступны 500 групповых программ по 40 фитнес-направлениям.
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