Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Туркестане введут в эксплуатацию духовный центр «Кылует»

    24 Января 2022, 05:10

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в очередной раз ознакомился с ходом работ по строительству объектов. Одним из важных объектов является духовный центр «Кылует», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В настоящее время продолжаются работы по закладке фундамента подземной мечети и медресе «Кылует». Территория мечети составит 2300 квадратных метров. Строительные работы начались в октябре прошлого года. Летом же текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. Планируется, что в этом году откроется медресе по подготовке чтецов Корана и будущих религиозных деятелей. Площадь медресе, возводимого рядом с подземной мечетью, составит1282,8 квадратных метров. Умирзак Шукеев отметил важность духовного центра и поручил ответственному подрядчику качественно выполнить работу.

    Духовный центр «Кылует» строится за счёт средств предпринимателей и широкой общественности. Вклад в него может внести любой желающий. Создан специальный сайт www.khiluet.kz.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Религия Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр для детей с аутизмом открылся в Усть-Каменогорске
    Более 60 улиц планируют переименовать в Астане
    Новые амбулатории появятся в селах Аккольского района Акмолинской области
    Огонь VI летней Спартакиады страны зажгли в Таразе
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска