В Туркестане в 2023 году построят новый железнодорожный вокзал

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с предвыборной программой партии «Nur Otan» по Туркестанской области в регионе планируется открыть 16 перерабатывающих предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

8 из них принадлежат городу Туркестану. В частности, в областном центре будет реализовано 3 проекта по переработке молока, 5 плодоовощных культур. Об этом сегодня в Туркестане сообщил руководитель областного предвыборного штаба, кандидат в депутаты областного маслихата Бейсен Тажибаев, который посетил ряд объектов и провел предвыборную агитацию. Также с населением региона встретились Бекарыс Шойбеков, Инара Намазбаева и другие претенденты.

Представители штаба впервые встретились с членами коллегии деловых женщин и рассказали о планах работы партии в соответствии с требованиями времени.

«Всем известно, что партия «Nur Otan» всегда заботится о благосостоянии населения. Ведущая партия намерена и впредь работать над повышением экономики страны и социального положения граждан. Город со статусом столицы тюркского мира процветает с каждым днем. Возводятся современные объекты, работающие в различных направлениях. Недавно открытый аэропорт, культурные, спортивные и туристические учреждения должны обслуживаться на международном уровне. Поэтому мы будем повышать квалификацию и знания местных граждан, готовить специалистов, которые будут предоставлять качественные услуги. Для реализации этих планов приглашаю деловых женщин нашего города работать совместно с партией «Nur Otan»,-сказал Б. Даулетулы.





Также глава областного предвыборного штаба встретился с продавцами на торговом месте «Куаныш»« и сообщил, что в ближайшие 5 лет в Туркестане будет проведена беспрецедентная масштабная работа по предвыборной программе ведущей партии. По его словам, областной центр будет полностью обеспечен природным газом. В настоящее время в связи с этим проводится соответствующая работа и на предстоящих выборах призывают проголосовать за партию «Nur Otan».

Также Бейсен Даулетулы встретился с коллективом АО «Туркестанский железнодорожный вокзал». Он осмотрел здание вокзала, ознакомился с рядом актуальных вопросов. Сотрудники данного учреждения рассказали о том, что освещение на железной дороге оставляет желать лучшего и создает значительный барьер для качественного обслуживания населения. Также он попросил отремонтировать пешеходный мост и способствовать созданию комфортных условий для передвижения граждан с ограниченными возможностями.

В свою очередь, Б. Тажибаев отметил, что озвученный вопрос очень важен и партия «Nur Otan» постарается включить его в областную предвыборную программу. Кроме того, в 2023 году в Туркестане под влиянием партии будет построена новая железная дорога.

В завершение, глава областного предвыборного штаба посетил дом пенсионера Жарылкасына Азретбергенова, председателя областного совета аксакалов. Осведомленный планами и проводимыми работами партии, Ж. Азретбергенов выразил свое положительное мнение по поводу недавно прошедшего праймериз.





«Раньше в предвыборной кампании отдельные кандидаты от своего имени обещали много народу и не всегда их выполняли. И это давно уже не секрет. А то, что целая партия работает на благо казахстанского народа – это, действительно, очень хорошая инициатива. Также раньше на свободное депутатское место организовывали специальные выборы. Сегодня же через праймериз нуротановцев и рейтинговый список кандидатов в депутаты, без каких-либо выборов, соответствующие граждане будут получать депутатский мандат. Это тоже стало рациональным изменением в политической системе», - сказал председатель областной коллегии аксакалов.





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Оплачено из средств Избирательного фонда Туркестанской области партии «Nur Otan»



