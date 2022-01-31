В Туркестане установлено 1500 камер видеонаблюдения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации проекта «Безопасный город» в текущем году планируется установить 1500 камер видеонаблюдения в общественных местах и во дворах многоэтажных домов города Туркестан. Это меры по обеспечению безопасности населения и предупреждению преступности и хулиганства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В настоящее время в городе установлено 1036 камер видеонаблюдения. Из них камеры «Сергек» для измерения скорости – 40. Дополнительно на 26 перекрестках устанавливаются камеры «Сергек». В результате комплексных мероприятий преступность в прошлом году снизилась на 5%.

Ночное освещение также важно в безопасности города. В период с 2021 по 2022 годы в городе запланировано освещение 201 улицы протяженностью 267 км, в настоящее время проведено освещение 155 улиц протяженностью 147,8 км. В этом году будет задействована система освещения еще 46 улиц.



