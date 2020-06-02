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    В Туркестане строится уникальная мечеть на пять тысяч верующих

    2 Июня 2020, 16:58

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство мечети, которая станет украшением древнего города Туркестана началось в декабре прошлого года. Это подарок духовной столице страны от соседнего Узбекистана, а сама мечеть сможет вместить более 5 тысяч прихожан. Аким области Умирзак Шукеев побывал на строительной площадке религиозного комплекса, который расположился при въезде в священный город, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Отметим, мечеть возводят в соответствии с современными требованиями. Внутреннюю и внешнюю отделку объекта выполнят в восточном стиле. Строительство уникального проекта поддержал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.


    Внешняя территория мечети рассчитана на 3 тысячи человек. Комплекс будет включать также здание для проведения обрядов, конгресс-холл, медресе на 180 мест, библиотеку, столовую, спортивные площадки, автостоянку на 500 мест. Кроме того, рядом с мечетью появится уникальный фонтан.

    Напомним, в городе Туркестан завершается строительство нескольких объектов. На сегодняшний день ведутся работы по внутренней отделке, монтажу инженерных сетей и благоустройству наружной территории. Строительство объектов проводится в две смены.

    Помимо этого, предстоящей осенью завершится строительство уникального туристического комплекса «Керуен сарай». Данный комплекс возводит турецкая компания в рамках государственно-частного партнерства.

    В текущем году в Туркестане также введут в эксплуатацию здание домов управлений, департаментов, конгресс-центр, площадь Нур-Султана, стадион, дворец школьников, цифровой офис, спортивный комплекс с бассейном, Смарт сити, городской парк, драматический театр, научно-универсальную библиотеку, Центр «Ұлы дала елі» и музей Х.А. Яссауи.

    Автор:

    Туркестанская область Религия Строительство Узбекистан
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