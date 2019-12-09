В Туркестане прошел фестиваль искусств, посвященный Дню независимости Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке акимата Туркестанской области в целях повышения имиджа и туристского потенциала региона, содействия развитию тюркского мира, обеспечения доступности культуры и искусства для населения, а также поддержки талантливой молодежи областным управлением культуры был организован и проведен фестиваль искусств «Сәлем саған, Түркістан», посвященный Дню независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В рамках фестиваля были проведены: конкурс классических исполнителей песен среди детей и подростков, конкурс детских танцев, выставка-конкурс «Түрленген Түркістан» среди художников и фотохудожников, а также конкурс познавательных видеороликов «Open Turkistan» и конкурс дизайнеров одежды «Turkistan fashion». Около 400 претендентов приняли участие в масштабном мерориятии, где собрались более 2 тыс. зрителей со всего Казахстана.

По итогам мероприятия заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поздравил и наградил победителей фестиваля.

Единогласным решением жюри обладателями гран-при конкурса детского танца стали танцевальные коллективы «Шабыт» из города Туркестана и «Көркем» из Толебийского района.

Кроме того, обладателем гран-при выставки-конкурса «Түрленген Түркістан» среди художников и фотохудожников стал Маханбет Сейсенхан из города Нур-Султана. В конкурсе видеороликов «Open Turkistan» гран-при завоевал Еркин Маргулан из Шымкента. Галамат Халык из Толебийского района был удостоен главного приза конкурса классических исполнителей в возрасте от 7 до 12 лет. Вместе с тем гран-при конкурса дизайнеров национальной одежды «Turkistan fashion» достался Несибеле Ескараевой.

Стоит отметить, в соответствии с правилами конкурса, утвержденными областным управлением культуры, на конкурс видеороликов «Open Turkistan» поступило 93 видеоролика. Более того, около 50 работ было представлено на участие в конкурсе дизайнеров национальной одежды «Turkistan fashion», в финал были отобраны работы 10 дизайнеров.

Помимо этого, в конкурсе танцев приняли участие 15 танцевальных коллективов, прошедших отбор из всех районов и городов. После проведенного предварительного отбора на конкурс классических исполнителей среди детей и подростков, 25 претендентов приняли участие в заключительном этапе. Наряду с этим, 33 художника и 18 фотографов представили свои работы на выставке-конкурсе «Түрленген Түркістан».