В Туркестане проходит конкурс инновационных проектов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясауи в городе Туркестан стартовал хакатон «Yassawi Smart Tech», посвященный поддержке инновационных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Проведение конкурса способствует выявлению новых талантов и специалистов в области цифровизации, что позволяет внести определенный вклад в развитие Туркестана.

Заместитель акима области Сакен Калкаманов, руководитель областного управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Елнур Утебаев, принявшие участие в данном мероприятии, пожелали конкурсантам удачи.

Стоит отметить, что хакатон – это хорошая возможность собрать вместе дизайнеров, разработчиков программ и других специалистов. Эта площадка поможет им познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и идеями или придумать совместный перспективный проект. Мероприятие также поможет создать сеть талантливых и активных людей, заинтересованных в какой-либо теме.

Конкурс продлится два дня. В хакатоне принимают участие около 100 школьников со всей республики. По его итогам победителям будет предоставлена возможность пройти шестимесячную бесплатную стажировку компании «Incraft» в Алматы. Участникам, занявшим второе и третье места, будут вручены образовательные компьютеры «BilimBook» и планшет «BilimBook light».



