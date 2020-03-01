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    В Туркестане проходит конкурс инновационных проектов

    1 Марта 2020, 04:41

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясауи в городе Туркестан стартовал хакатон «Yassawi Smart Tech», посвященный поддержке инновационных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Проведение конкурса способствует выявлению новых талантов и специалистов в области цифровизации, что позволяет внести определенный вклад в развитие Туркестана.

    Заместитель акима области Сакен Калкаманов, руководитель областного управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Елнур Утебаев, принявшие участие в данном мероприятии, пожелали конкурсантам удачи.

    Стоит отметить, что хакатон – это хорошая возможность собрать вместе дизайнеров, разработчиков программ и других специалистов. Эта площадка поможет им познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и идеями или придумать совместный перспективный проект. Мероприятие также поможет создать сеть талантливых и активных людей, заинтересованных в какой-либо теме.

    Конкурс продлится два дня. В хакатоне принимают участие около 100 школьников со всей республики. По его итогам победителям будет предоставлена возможность пройти шестимесячную бесплатную стажировку компании «Incraft» в Алматы. Участникам, занявшим второе и третье места, будут вручены образовательные компьютеры «BilimBook» и планшет «BilimBook light».


    Автор:

    Туркестанская область Наука Молодежь
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