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В Туркестане проходит конференция «Средневековые города на Великом Шелковом пути»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане проходит конференция «Средневековые города на Великом Шелковом пути». Двухдневная встреча организована в рамках празднованияч 20-летия Астаны и 40-летия Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Организаторами мероприятия являются Министерство культуры и спорта РК, Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан», Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави и акимат города Туркестана.
В работе конференции принимают участие ученые из Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана и специалисты музейного дела.
Цель конференции - пропаганда историко-культурного наследия и священных мест, упомянутых в программной статье Президента Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Автор: Айнур Акбаева
Перевод: Сабина Биржанкызы
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