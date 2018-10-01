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В Туркестане проходит конференция «Средневековые города на Великом Шелковом пути»

20 Октября 2018 00:53 111
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В Туркестане проходит конференция «Средневековые города на Великом Шелковом пути»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане проходит конференция «Средневековые города на Великом Шелковом пути». Двухдневная встреча организована в рамках празднованияч 20-летия Астаны и 40-летия Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры и спорта РК, Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан», Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави и акимат города Туркестана.

В работе конференции принимают участие ученые из Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана и специалисты музейного дела.

Цель конференции - пропаганда историко-культурного наследия и священных мест, упомянутых в программной статье Президента Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

 

Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Культура, Туризм, Рухани жаңғыру,
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