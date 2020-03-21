В Туркестане представители интеллигенции поддерживают обращение​ ​ Елбасы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Представители интеллигенции Туркестанской области поддерживают обращение​ ​ Елбасы, передает МИА «Казинформ».

Для предотвращения распространения коронавируса​ COVID – 19 в нашей стране был введен режим чрезвычайного положения, ведется соответствующая работа. Вчера Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Н.Назарбаев обратился к народу Казахстана и призвал поддерживать все решения Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Правительства. Наряду с этим, он предложил создать республиканский фонд, куда предприниматели и другие граждане могли бы перечислять средства.

В Туркестанской области с этой целью выбран корпоративный фонд социального развития «Туркестан», который хорошо себя зарекомендовал, когда в Арыси случилось ЧС. На сегодня на его счет перевели значительные средства известные в области предприниматели. Сегодня свой однодневный заработок перечислили сотрудники областного акимата, областных управлений и подведомственных организаций.

В этой связи ветераны, представители интеллигенции Туркестанской области выразили поддержку обращению Елбасы и выразили благодарность бизнесменам, работникам различных организаций за оказываемую​ помощь.

«Туркестанцы, всегда готовые помочь, поддерживают обращение Елбасы. Предприниматели уже начали перечислять средства​ в корпоративный фонд социального развития «Туркестан», действовавший при восстановлении Арыси.​ Не остаются в стороне и работники других сфер они перечисляют свою однодневную зарплату. Уверен, что данную инициативу активно поддержат и другие», - сказал председатель Туркестанского областного совета ветеранов​ ​ Женисбек Мауленкулов, призвавший граждан внести свой вклад в это благое дело.​

Писатель, лауреат международной литературной​ премии​ ​ «Алаш» ​ Мархабат Байгут сказал: «Трудности, с которыми столкнулась наша страна, мы сможем преодолеть только объединив усилия. Радует, что предприниматели откликаются на общую беду и протягивают руку помощи».

Поэт, заслуженный деятель Казахстана Касымхан Бегман призвал всех к единству: «В трудное время приходить на помощь —​ это наша древняя традиция. Уверен, что благодаря сплоченности мы сможем преодолеть этот сложный период​ . Поможем нашим соотечественникам».