Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    В  Туркестане представители интеллигенции поддерживают обращение​ ​ Елбасы

    21 Марта 2020, 16:28

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Представители интеллигенции Туркестанской области поддерживают обращение​ ​ Елбасы, передает МИА «Казинформ».

    Для предотвращения распространения коронавируса​ COVID – 19 в нашей стране был введен режим чрезвычайного положения, ведется соответствующая работа. Вчера Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Н.Назарбаев обратился к народу Казахстана и призвал поддерживать все решения Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Правительства. Наряду с этим, он предложил создать республиканский фонд, куда предприниматели и другие граждане могли бы перечислять средства.

    В Туркестанской области с этой целью выбран корпоративный фонд социального развития «Туркестан», который хорошо себя зарекомендовал, когда в Арыси случилось ЧС. На сегодня на его счет перевели значительные средства известные в области предприниматели. Сегодня свой однодневный заработок перечислили сотрудники областного акимата, областных управлений и подведомственных организаций.

    В этой связи ветераны, представители интеллигенции Туркестанской области выразили поддержку обращению Елбасы и выразили благодарность бизнесменам, работникам различных организаций за оказываемую​ помощь.

    «Туркестанцы, всегда готовые помочь, поддерживают обращение Елбасы. Предприниматели уже начали перечислять средства​ в корпоративный фонд социального развития «Туркестан», действовавший при восстановлении Арыси.​ Не остаются в стороне и работники других сфер они перечисляют свою однодневную зарплату. Уверен, что данную инициативу активно поддержат и другие», - сказал председатель Туркестанского областного совета ветеранов​ ​ Женисбек Мауленкулов, призвавший граждан внести свой вклад в это благое дело.​

    Писатель, лауреат международной литературной​ премии​ ​ «Алаш» ​ Мархабат Байгут сказал: «Трудности, с которыми столкнулась наша страна, мы сможем преодолеть только объединив усилия. Радует, что предприниматели откликаются на общую беду и протягивают руку помощи».

    Поэт, заслуженный деятель Казахстана Касымхан Бегман призвал всех к единству: «В трудное время приходить на помощь —​ это наша древняя традиция. Уверен, что благодаря сплоченности мы сможем преодолеть этот сложный период​ . Поможем нашим соотечественникам».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Благотворительность Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане