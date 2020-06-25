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    В Туркестане построят швейную фабрику

    25 Июня 2020, 16:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с делегацией, прибывшей по поручению Президента Республики Узбекистан. В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства швейной фабрики в индустриальной зоне города Туркестана. В результате в областном центре будет открыто новое предприятие, где будут трудоустроены 1200 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    «В этом году исполнилось 2 года, как Туркестан получил статус областного центра. Проводится большая работа для привлечения туристов в священный город. В то же время государство уделяет особое внимание развитию Туркестана. Кроме того, ведется активная работа по модернизации инфраструктуры города, привлечению новых инвестиций и развитию туристской отрасли», – сказал Умирзак Шукеев.

    В свою очередь государственный советник Президента Республики Узбекистан, министр по чрезвычайным ситуациям Турсинхан Худайбергенов отметил, что на работу в швейную фабрику планируется принимать также и женщин с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. На швейной фабрике намерены шить костюмы, верхнюю и спортивную одежду. Помимо вливания инвестиций, узбекская сторона направит специалистов, которые поделятся своим опытом.

    Наряду с этим, в ходе рабочего визита делегация побывала на строительной площадке мечети. Напомним, строительство мечети, которая станет украшением древнего города, началось в декабре прошлого года. Это подарок духовной столице страны от соседнего Узбекистана, мечеть расположится при въезде в священный город.

    Стоит отметить, религиозный комплекс возводят в соответствии с современными требованиями, а внутреннюю и внешнюю отделку объекта выполнят в восточном стиле. Строительство уникального проекта поддержал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Строительство мечети планируется завершить осенью этого года.

    Вместе с тем аким области отметил необходимость уделить особое внимание темпам и качеству строительства, а также поручил завершить строительство в соответствии с утвержденным графиком. Помимо этого, делегация из Республики Узбекистан посетила строительные площадки и выразила заинтересованность в благоустройстве города.


    Автор:

    Туркестанская область Акимат Промышленность Строительство Экономика Узбекистан
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