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    В Туркестане на территории мавзолея Жусуп ата будет построен визит-центр

    18 Февраля 2021, 12:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году на территории мавзолея Жусуп ата в Туркестане за счет спонсорских средств начнется строительство Визит-центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

    В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство. Согласно плану, там будет построен сервисный центр для туристов и паломников. Здание состоит из 4-х комнат, в которых предусмотрены административные, музейные экспозиции, гостиная и хозяйственные помещения.

    В исторических источниках и легендах говорится, что Жусуп ата был племянником, современником и учеником Ходжи Ахмеда Ясави. Его мавзолей находится в 25 км от города Туркестан в старом населенном пункте Икан. На месте памятника местного значения в 2005 году проводились археологические исследования, в ходе которых была определена дата постройки мавзолея.

    При поддержке Министерства культуры и спорта РК, исходя из приоритетов, обозначенных в программных статьях Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи», была начата работа по оказанию качественных услуг туристам, посетившим исторические места Туркестанского региона. В частности, Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан» за счет спонсорских средств проводит множество мероприятий по привлечению туристов в мавзолей Жусуп ата.

    Ожидается, что развитие Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», реконструкция историко-культурных памятников, относящихся к заповеднику-музею, придаст импульс развитию туристической отрасли страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Туризм Акимат Строительство
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