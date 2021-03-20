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    В Туркестане малообеспеченным семьям раздали продуктовые корзины

    20 Марта 2021, 06:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыза 19 марта, в рамках «Дня мастерства», тренеры и спортсмены Ассоциации боевых искусств Казахстана высадили в дендропарке около 100 саженцев сосны, ели, карагача, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В мероприятии принял участие почетный президент Ассоциация боевых искусств по Туркестанской области, начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Туркестанской области генерал-майор Абильсеит Дуйсебаев.

    «Конечно, мы стремились внести свой вклад в процветание Туркестана. Этим самым мы хотим подать пример общественности. Нам будет приятно, если в будущем эти маленькие саженцы превратятся в большие деревья. И здесь будет сад, который станет местом отдыха для жителей и гостей города. Символичным стал посев трех разных саженцев по 30 штук. Как известно, в этом году отмечается 30-летний юбилей Независимости РК», - сказал Абильсеит Оразакынулы.

    Также в областном центре коллектив ассоциации боевых искусств принял участие в благотворительной акции. В преддверии праздника Наурыз в рамках «Дня добрых дел» 30 малообеспеченным семьям были вручены продуктовые корзины.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Благотворительность 30 лет Независимости
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