Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В турецкой провинции Нигде произошло землетрясение магнитудой 5,3

    25 Февраля 2023, 17:29

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В субботу 25 февраля, в 13.27 по местному времени в турецкой провинции Нигде, в центральной Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции сообщили, что эпицентр подземных толчков располагался в районе Бор.

    Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

    Ранее сообщалось о землетрясениях, произошедших в пятницу вечером и в ночь на субботу на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров