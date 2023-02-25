В турецкой провинции Нигде произошло землетрясение магнитудой 5,3

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В субботу 25 февраля, в 13.27 по местному времени в турецкой провинции Нигде, в центральной Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции сообщили, что эпицентр подземных толчков располагался в районе Бор.

Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км.

Ранее сообщалось о землетрясениях, произошедших в пятницу вечером и в ночь на субботу на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.



