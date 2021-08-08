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    В турецкой провинции Мугла продолжается тушение лесных пожаров

    8 Августа 2021, 22:05

    МУГЛА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Мугла на юго-западе Турции продолжается тушение пяти очагов лесных пожаров. Работы ведутся как с суши, так и с воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

    К тушению лесных пожаров в Мугле привлечены 6 самолетов, 39 вертолетов, большое количество пожарных машин, водометов TOMA и иной техники, а также более тысячи пожарных.

    В тушении лесных пожаров участвуют также один вертолет, один самолет и 300 пожарных из Азербайджана, два пожарных самолета из России, один самолет и два вертолета из Ирана и два самолета из Испании.

    Между тем, большинство лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции локализованы. К тому же, после продолжительной жаркой погоды здесь начались проливные дожди.

    Ранее сообщалось о том, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, отметив, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу.

    По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Казахстанские вертолеты вылетели 7 августа и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Пожар
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