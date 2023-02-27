В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Землетрясение ощутили жители соседних провинций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр. Очаг подземных толчков находился на глубине 6,96 км.

Напомним, 25 февраля, в 13:27 по местному времени в турецкой провинции Нигде, в центральной Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 км. Ранее сообщалось о землетрясениях, произошедших 24 февраля вечером и в ночь на 25 февраля на востоке и в центральной части Турции, в провинциях Малатья, Бингёле, Сивас и Конья.



