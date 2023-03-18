Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,6

    18 Марта 2023, 12:43

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD.

    Толчки зафиксированы в 08.14 по местному времени.

    Эпицентр землетрясения находился в районе Гёксун, очаг залегал на глубине 7 км.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

    В результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли 48 тысяч 448 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Турция Мировые новости Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров