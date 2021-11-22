В Турции женщин в целях самозащиты обучат приемам дзюдо

ЭДИРНЕ. АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Федерация дзюдо Турции будет реализован проект, в рамках которого всех желающих женщин будут обучать приемам дзюдо в целях самообороны. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Федерации дзюдо Турции Сезер Хуйсуз, передает МИА «Казинформ».

На сегодня в 81 турецкой провинции функционирует 552 спортивных клуба, где действуют секции дзюдо.

«Навыки дзюдо в этих клубах развивают 123 тысячи лицензированных спортсменов, из которых 23 тысячи (12 тыс. мужчин и 11 тыс. женщин) занимаются спортом ежедневно. Это говорит о том, что мужчины и женщины практически в равной степени интересуются этим видом спорта. Турецкие женщины очень сильны, обладают силой воли и могут противостоять себе наравне с мужчинами», - сказал глава федерации.

Хуйсуз отметил, что федерация прикладывает все усилия для популяризации дзюдо в Турции. «Мы планируем активизировать работу, с тем, чтобы добиться новых успехов в мировом спорте, в том числе на Олимпиаде 2024 года», - подчеркнул глава федерации.

При этом он выразил уверенность в том, что обучение навыкам дзюдо поможет представительницам прекрасного пола и в вопросе борьбы с насилием против женщин.

«Вместе с руководящим женским звеном нашей федерации мы готовим программу, в рамках которой все желающие женщины смогут обучаться приемам дзюдо в целях самообороны. Тренеры смогут обучать желающих основным приемам дзюдо как в онлайн режиме, так и непосредственно в спортзалах», - добавил глава федерации.



