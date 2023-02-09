В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

ТАСС. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Согласно последним данным, в Турции погибли более 9 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысячи. По информации сирийского Минздрава, число жертв землетрясения в Сирии достигло по меньшей мере 2 530 человек, насчитывается 4 654 раненых.