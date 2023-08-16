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    В Турции зафиксировали новый температурный рекорд

    16 Августа 2023, 08:38

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Новый температурный рекорд установили во вторник в провинции Эскишехир в центральной Турции. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня в Турции был побит температурный рекорд, вызванный сильной жарой, охватившей нашу страну. По данным главного управления метеорологии министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, самая высокая температура была зафиксирована в провинции Эскишехир и составила 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак», - написал он в социальной сети Х (ранее Twitter).

    Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами превышали 40 градусов. В Стамбуле и Измире, где температура достигала 44 градусов, были отмечены многолетние рекорды. Ожидается, что в Турции сохранится жаркая погода, температура местами будет превышать сезонную норму на -7%, еще почти неделю.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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