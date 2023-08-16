В Турции зафиксировали новый температурный рекорд

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Новый температурный рекорд установили во вторник в провинции Эскишехир в центральной Турции. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.