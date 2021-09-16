В Турции выпустили монету, посвященную 30-летию Независимости Казахстана

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле прошла презентация памятной монеты, посвященной 30-летию Независимости Казахстана. В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Алим Байель, директор Монетного двора Турции Абдуллах Ясир Шахин, представители научных кругов и журналисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Турции.

Генеральный консул Алим Байель отметил, что дизайн серебряной монеты был разработан совместно с Монетным двором и отражает богатую историю Казахстана и его роль в качестве колыбели Тюркского мира.

Посол Абзал Сапарбекулы заявил, что монета является уникальным подарком братской Турции к годовщине нашей Независимости и знаком особого почтения к Казахстану.

В свою очередь, Абдуллах Ясир Шахин отметил, что история возглавляемого им Монетного двора Турецкой Республики берет свое начало с 1467 года и заявил, что для Турции является большой радостью сделать такой подарок к 30-летию Независимости Казахстана.

На аверсе монеты изображен национальный флаг Казахстана и надпись «30 лет Независимости Казахстана» на турецком языке. В центре оборотной стороны изображена карта Казахстана. Внутри карты латинскими буквами на казахском языке написано «Qazaqstan». Также внутри карты на турецком языке вписаны названия ряда исторических государств, существовавщих на казахской земле. В частности, это: саки, гунны, Тюркский каганат, Золотая Орда и Казахское ханство. В верхней части реверса на древнетюркском алфавите Орхоно-Енисейских памятников написано слово «Тюрк». В нижней части изображен орнамент «қошқармүйіз».

Номинальная стоимость монеты, отлитой из 31 грамма серебра и стоящей значительно дророже, составляет 30 турецких лир. А. Байель отметил, что подобные монеты обычно имеют номинал в 20 лир, однако турецкая сторона сделала для Казахстана исключение по случаю 30-летия Независимости.

Памятная монета поступит в продажу на официальном сайте турецкого Монетного двора. Тираж составляет 3000 штук. А. Сапарбекулы и А. Байель выразили уверенность, что монета будет встречена отечественными, турецкими и международными коллекционерами с большим интересом.



