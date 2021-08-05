В Турции введено свыше 74 млн доз вакцины от COVID-19

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 74,33 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

По данным ведомства, в общей сложности свыше 41,3 млн человек получили первые дозы, а более 27,83 млн граждан прошли полную вакцинацию.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 6 096 пациентов.

Зафиксировано еще 26 822 случаев заражения и 122 летальных исхода.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).



