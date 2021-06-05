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    В Турции вновь нашли крупное месторождение газа в Черном море

    5 Июня 2021, 10:23

    ЗОНГУЛДАК. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, объем которого составляет 135 млрд кубометров. Об этом в пятницу заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на на церемонии закладки фундамента порта Филиос и объекта по эксплуатации месторождений природного газа в причерноморской провинции Зонгулдак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    «Наше буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Амасра-1 на участке «Сакарья», -заявил, в частности, турецкий лидер.

    Эрдоган добавил, что тем самым, общий объем обнаруженных Турцией в Черном море запасов природного газа достиг 540 миллиардов кубометров. Он сообщил, что бурение в районе скважины Амасра-1 продолжается и власти страны ожидают «новых хороших новостей из этого региона».

    Президент Эрдоган также отметил, что доставлять природный газ с моря на сушу планируется в три этапа.

    По его словам, на первом этапе будут установлены системы добычи природного газа на морском дне, а на втором этапе намечен запуск установки, которая будет перерабатывать природный газ на суше и готовить его к использованию.

    «Третий этап - это трубопровод, который обеспечит связь между системой на море и объектом на суше», - рассказал глава государства.

    Президент Турции подчеркнул, что порт Филиос, который включен в число целей страны на 2023 год, является одной из важных инфраструктур, которые выведут Турцию в число 10 крупнейших экономик мира. Президент Эрдоган выразил уверенность, что морская гавань с годовой пропускной способностью в 25 млн тонн внесет значительный вклад в увеличение экспортного потенциала страны.

    «Мы уже начали видеть сигналы о достижении показателя экспорта в 200 миллиардов долларов к концу года», - заявил турецкий лидер.

    Президент Турции также отметил, что успех страны в области энергетики не ограничивается только природным газом. По его словам, три скважины в юго-восточной и северо-западной провинциях Диярбакыр и Кыркларели способны производить 6800 баррелей нефти в сутки.

    Глава государства обратил внимание и на усилия Турции в области возобновляемых источников энергии. По его словам, инвестиции в эту сферу позволят ежегодно вырабатывать до 4 000 мегаватт электроэнергии из возобновляемых источников, половину из которых составят ветряные электростанции, а половину - солнечные электростанции.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Экономика Турция
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