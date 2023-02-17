В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Турции люди в регионах, пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения, должны готовиться к новым подземным толчкам. Сейсмологи ожидают повторные подземные толчки магнитудой более пяти, сообщил представитель турецкого Ведомства по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 17 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В настоящее время в регионе каждые четыре минуты ощущаются подземные толчки. До сих пор зарегистрировано уже свыше 4700 афтершоков, магнитуда сорока из них превышала четыре.

«Это весьма необычная ситуация», - отметил представитель. По словам министра городского планирования Мурата Курума, в результате стихийного бедствия в Турции разрушено или сильно повреждено более 84 тысяч домов.

В районах бедствия людям по-прежнему рекомендовано не возвращаться в свои дома и держаться подальше от зданий. Тем не менее местные жители в отсутствие альтернатив вынуждены возвращаться домой за одеждой и личными вещами. По данным турецких властей, от последствий недавнего землетрясения пострадали 20 млн человек. В одной только Турции погибли более 38 тысяч человек, в соседней Сирии – не менее 5900.

Согласно информации Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в Арсузском районе Хатая произошло землетрясение силой 5,1 балла, эпицентр которого находился в Средиземном море.

Землетрясение, произошедшее на расстоянии 6 километров от Арсуза, было зафиксировано на глубине 9,26 км.

Губернатор Хатая Рахми Доган в разговоре с корреспондентом агентства «Анадолу» заявил, что они после землетрясения не получали никаких уведомлений о каких-либо неблагоприятных событиях, в том числе о повреждении зданий.

«Наши группы продолжают обследовать территорию», - сказал губернатор.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан окажет экстренную помощь Турции. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции.

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