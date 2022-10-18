В Турции стремительно падает уровень озера Ван

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - На востоке Турции под воздействием глобального потепления падает уровень воды в озере Ван. На сокращении уровня воды сказываются такие факторы, как уменьшение осадков и испарение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANADOLU.

Под угрозой оказались микробиалиты, сформировавшиеся на дне водоема за тысячи лет. Донные отложения, называемые в Турции подводными «каминами фей», местами отчетливо видны с побережья.

Микробиолиты вызвали особый интерес любителей природы и фотографов, съезжающихся к прибрежной части районов Эрчиш, Геваш и Эдремит.

Эксперты утверждают, что на дне озера Ван находится также мега-микробиолит высотой в 32,2 метра. Они также уверены, что со временем микробиолиты, поднявшиеся на поверхность воды, исчезнут из-за ветровой эрозии и негативного воздействия погодных условий.

Представитель Госуправления по водным вопросам Айхан Шахна отметил, что озеро Ван является одним из наиболее пострадавших от засухи в последние годы мест.

«За последние 10 лет площадь озера Ван уменьшилась примерно на 140 сантиметров. Такое явление наблюдалось и после 1950-х годов. Надеемся, что засуха сменится дождями»​​​​​​​,- сказал Шахна, подчеркнув при этом значимость воды для орошения в сельском хозяйстве.

Фото: www.aa.com.tr