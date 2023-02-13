В Турции спустя 182 часа спасли из-под завалов 12-летнего мальчика

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В провинции Хатай на юге Турции спасли ребенка, который провел под завалами разрушенного здания 182 часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Двенадцатилетний Каан был вызволен из-под обломков обрушившегося здания в квартале Джебраиль города Антакья. Пострадавший госпитализирован.

Ранее спасатели в турецком городе Адыяман смогли вытащить живой из-под завалов шестилетнюю девочку Мирай. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на своей странице в Twitter. Мирай доставили в больницу.

Спустя 177 часов после землетрясения из-под завалов спасли 35-летнего мужчину. Бюнъямина Идаджи спасли из-под руин восьмиэтажного здания в провинции Адыяман.

Группа горняков из района Сома (Маниса) обнаружила молодого мужчину в завалах восьмиэтажного здания. В спасательной операции использовали специальная систему укреплений, предотвращающую обрушение перекрытий.

Идаджи оказали первую помощь и госпитализировали.

Куратор спасательной операции Ильхан Чолак рассказал корреспонденту «Анадолу», что за пять дней работы в зоне бедствия, бригаде из 20 горняков посчастливилось увидеть много спасений.

«Сегодня произошло одно из таких событий. Работали с раннего утра и в итоге спасли еще одну жизнь. Спасибо всем за труд. Просто не могу найти слов», - сказал Чолак.

По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6 444 здания разрушены. В регионе до сих пор продолжаются спасательные работы, ведутся разборы завалов. Спасатели все еще регистрируют признаки жизни под грудами бетона, несмотря на то что с момента обрушения прошло уже больше недели, а температура воздуха ночью опускается до минусовых значений.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан окажет экстренную помощь Турции. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции.



Фото: Агентство Анадолу

