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    В Турции спасли 17-летнюю девушку на 248-й час после землетрясения

    16 Февраля 2023, 18:15

    КАХРАМАНМАРАШ. КАЗИНФОРМ – В турецкой провинции Кахраманмараш на 248-й час после разрушительного землетрясения спасли 17-летнюю девушку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются уже 11-й день.

    Девушку по имени Алейна Олмез вызволили из-под завалов жилой постройки в квартале Каябашы города Кахраманмараш. После первой помощи медиков ее отправили в больницу.

    В беседе с «Анадолу» один из спасателей из Сакарьи, принимавший участие в спасении девушки, Хаджер Атлас рассказал, что члены команды смогли добраться до Алейны после долгой и напряженной работы.

    «Мы постоянно поддерживали связь с девушкой. Сначала держали ее за руку, потом уже удалось вызволить полностью. Она в порядке, может общаться. Надеюсь, что такие хорошие новости продолжат поступать из зоны бедствия», - сказал Атлас.

    Родственник Алейны по имени Бюньямин Хаджибебекоглу выразил благодарность властям Турции и всему турецкому народу.

    «Хвала Всевышнему! Спасибо всем, кто делает свою работу. Наша девочка теперь с нами», - сказал он.

    Другой спасатель Мехмет Дурак сообщил, что прибыл в Кахрамамараш на четвертый день после землетрясения.

    «Не знаю, что и говорить. Я здесь, чтобы спасать людей и при необходимости отдать свою жизнь. Спасена девушка. Это радость, и этого достаточно», - сказал он.

    Число погибших в результате разрушительных землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 36,1 тысячи человек.

    6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.


    Фото: Агентство Анадолу

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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