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    В Турции снова произошло землетрясение

    19 Ноября 2021, 22:56

    ЭРЗУРУМ. КАЗИНФОРМ – В Турции в районе Кёпрюкёй провинции Эрзурум произошло землетрясение магнитудой 5,1 баллов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 15:40 по времени Анкары на глубине 7 км.

    В четырех районах города имеются небольшие повреждения зданий. Полицией перекрыты дороги, где произошел обвал горной породы.

    Местные люди вместе со спасателями из-под завалов извлекают ценные вещи и пытаются вызволить домашних животных.

    Из-за обрывов линий электропередачи полностью обесточены несколько районов. Население, чье жилье признано аварийным, временно разместят в школах, обеспечат едой и необходимыми вещами.

    В районе дежурят бригады скорой помощи, красный крест, Национальная медицинская команда спасателей и полиция.

    По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в результате стихийного бедствия пострадал один человек в селе Марифет.

    Информация о жертвах не поступала.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Турция Землетрясение
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