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    В Турции прошел концерт, посвященный 30-летию Независимости Казахстана

    28 Ноября 2021, 22:22

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции прошел концерт Евразийского симфонического оркестра ,посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Организованное Посольством Казахстана в Турции мероприятие состоялось в концертном зале президентского симфонического оркестра Министерства культуры Турции.

    В концерте, посвященной юбилейной дате, приняла участие всемирно известная скрипачка, народная артистка Казахстана, заслуженный деятель страны и ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.

    Евразийский симфонический оркестр исполнил классику отечественной и мировой музыки.

    Перед зрителями также выступили оперный певец Талгат Мусабаев и талантливый композитор Рахат-би Абдысагын. Концерт прошел под руководством дирижера Айдара Торыбаева.

    Турецкого зрителя удивил оркестр домбры «Шабыт», в феерическом исполнении которого прозвучали традиционные казахские кюи.

    В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, главы дипломатических миссий, руководители государственных структур Турции, профессора университетов, представители интеллигенции, казахская диаспора и студенты.

    Выступая на церемонии открытия концерта, Абзал Сапарбекулы выразил глубокую признательность дружественному турецкому народу за их добрые чувства по случаю знаменательной даты и пожелал дальнейшего укрепления казахстанско-турецким отношениям.

    «Музыка и искусство всегда объединяют людей и считаются общим языком во Вселенной. Искусство является одним из приоритетов в нашем сотрудничестве. Мы издавна имеем общие ценности и высокое почтенье братского турецкого народа к казахскому творчеству еще больше укрепит теплые отношения двух стран», - сказал Посол.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Культура Турция 30 лет Независимости
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