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    В Турции продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Казахстана

    13 Декабря 2021, 01:30

    ТОКАТ. КАЗИНФОРМ – По случаю юбилейной даты Независимости Казахстана в Токате прошла конференция, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конференция под названием «Путь Ходжи Ахмеда Ясави и Нурсултана Назарбаева» была организована в турецком городе Токат.

    В мероприятии приняли участие губернатор области Озан Балжы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, депутаты и жители Токатского городского совета.

    «Независимость Казахстана важна для всего тюркского народа. Потому что казахские степи являются нашей отчизной. Мощь Казахстана считается и нашей мощью. Независимость Казахстана считается также нашей независимостью! Казахстан – это яркая звезда Евразии. Да будет так всегда! Желаю, чтобы сотрудничество между двумя странами только усилилось и казахстанско-турецкие отношения были примером для всего мира», - сказал губернатор Озан Балджи.

    В ходе конференции было обсуждено творчество Ходжи Ахмеда Ясави «Дивани-Хикмет» и его вклад в концепцию ислама всего тюркского мира. Обсуждались также глобальные инициативы Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в том числе его роль в развитии интеграции тюркского мира.

    Кроме того, в конкурсе сочинений на тему: «30 лет Независимости Казахстана», прошедшего в рамках этого мероприятия, была награждена турецкая молодежь.

    Посол Казахстана Абзал Сапарбекулы стал почетным гражданином провинции Токат и был также удостоен звания «Дипломат года».



    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    МИД РК Турция 30 лет Независимости
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