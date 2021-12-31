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    В Турции приступили к вакцинации прививкой TURKOVAC

    31 Декабря 2021, 23:00

    АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ – В Турции началась вакцинация от COVID-19 отечественным препаратом TURKOVAC (Турковак). Кампания проходит в крупных городских больницах страны. Турция стала девятым в мире государством-производителем антикоронавирусной вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа получил вакцину турецкого производства против COVID-19 TURKOVAC в качестве третьей (бустерной) дозы.

    Глава ведомства прошел ревакцинацию в Городской больнице Анкары по окончании виртуального заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавируса.

    «Я настоятельно рекомендую нашим гражданам сделать прививку TURKOVAC, в том числе пройти ревакцинацию этим препаратом», - сказал он журналистам.

    По словам Коджа, в Турции вакцину отечественного производства можно будет получить в городских больницах.

    Министр также предупредил о росте числа случаев заражений коронавирусом в последние дни. По его словам, это связано с тем, что зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Еще одна причина высокого уровня заболеваемости заключается в быстром распространении штамма-омикрон, добавил он.

    При этом Коджа отметил, что количество госпитализаций не увеличилось.

    Глава ведомства призвал сограждан проводить меньше времени в закрытых пространствах и соблюдать меры предосторожности, включая ношение медицинских масок.

    Euronews сообщил, что министр здравоохранения Турции выбрал Турковак в качестве бустерной прививки. Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать препарат доступным и в других странах.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Турция Коронавирус в РК Вакцинация Мировые новости
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