В Турции потерпел крушение вертолет: погибли девять военных

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ – На востоке Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.

В провинции Бингель на востоке Турции в четверг потерпел крушение военный вертолет, погибли 9 военных, четверо получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве нацобороны Турции.

«Контакт с вертолетом типа «Кугар», принадлежащем нашему командованию Сухопутных войск, был потерян в 14:25. Он вылетел сегодня в 13:55 из Бингёля в Татван», говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Согласно информации, в районе происшествия ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы БПЛА, самолеты CN-235 и вертолет.

В результате поисковых работ установлено, что вертолет получил повреждения.

«В настоящее время ведутся работы по транспортировке раненых в больницу», сказано в сообщении.



