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    В Турции начали разбирать завалы, где предположительно находятся два казахстанца

    9 Февраля 2023, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Завалы, под которыми предположительно находятся два казахстанца - Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков, начали разбирать. Об этом сообщил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев с места событий в социальной сети Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, на место крушения дома, где в ночь перед землетрясением находились трое казахстанцев и один гражданин Турции, прибыл кран.

    Напомним, что вчера удалось спасти одну из казахстанок Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки. Под завалами предположительно продолжают оставаться Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков.

    «Кран начал работу. Появилась надежда», - написал Магжан Мадиев у себя на странице.

    Магжан Мадиев вместе с другими казахстанцами прибыли в город Антакья сегодня ночью, чтобы лично принять участие в поисках коллег.

    Напомним, казахстанские спасатели извлекли из-под завалов в Газиантепе трех человек. Продолжаются поисково-спасательные работы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

    Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа спецбортом.

    Фото: instagram.com/madiyev/

    Автор:

    Анеля Касымова

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