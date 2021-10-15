В Турции добровольцам начнут вводить вакцину TURKOVAC

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - АНАДОЛУ - На веб-сайт e-Nabız начали поступать заявки от добровольцев на введение третьей дозы турецкой вакцины от COVID-19 - TURKOVAC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Заявки начали поступать после того, как министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал жителей Турции, получивших два компонента вакцины от COVID-19, привиться третей дозой вакцины TURKOVAC, разработанной турецкими учеными.

Желающие стать добровольцами для введения бустерной дозы вакцины TURKOVAC (доза напоминания) будут выбираться из числа граждан в возрасте 18-59 лет, получивших две дозы вакцины или перенесших заболевание COVID-19.

Желающие вакцинироваться третьей дозой вакцины TURKOVAC должный войти на веб-сайт enabiz.gov.tr и выбрать кнопку Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol« ( Стань добровольцем в исследовании вакцин).

Кандидаты, соответствующие всем критериям для участия в исследовании вакцины, будут проинформированы на сайте e-Nabız.

Бустерная доза вакцины TURKOVAC будет вводится в 41 медицинском центре, главным образом городских больницах. Добровольцами могут стать жители всех уголков Турции.

Для того чтобы запустить серийное производство отечественной вакцины TURKOVAC, необходимо участие не менее 3 тыс. добровольцев.



