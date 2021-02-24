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    В Турции чествовали великих личностей Великой степи

    24 Февраля 2021, 01:11

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Турции в сотрудничестве с Международной тюркской академией и Евразийским союзом писателей организовало культурное мероприятие на тему «Великие личности Великой степи: аль-Фараби, Абай и Жамбыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятие стало гармоничным продолжением начавшегося в 2020 году празднования 1150-летия философа и ученого Абу Насра аль-Фараби и 175-летия поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Кроме того, в 2021 году исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося поэта-импровизатора Жамбыла Жабаева.

    Выступая на мероприятии, Посол Казахстана Абзал Сапарбекулы отметил, что в рамках года аль-Фараби и Абая в 2020 году в Турции было сделано немало: в честь степных гениев были названы улицы, парки и различные учреждения, установлены памятники, а также изданы книги на турецком языке. Охарактеризовав произведения Жамбыла как культурную энциклопедию и духовное сокровище казахского народа, Посол отметил, что 2021 год станет годом популяризации наследия великого акына.

    А.Сапарбекулы подчеркнул, что 2021 год является годом празднования важных дат для всего тюркского мира, и в том числе, 30-летия независимости нашей страны. Напомнив, что Турция была первой страной, признавшей независимость Казахстана, Посол заявил, что планируется проведение масштабных мероприятий в Турции в рамках празднования данного события. Кроме того, наряду с 30-летием независимости планируется проведение и целого ряда других значимых событий в истории Казахстана и юбилеев известных личностей нашего народа.

    Выступая на мероприятии, Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали тепло поприветствовал турецкий народ и сказал, что, несмотря на пандемию, масштабное празднование юбилея Абая в Турции свидетельствует об интересе турецкого народа к Казахстану. «Ахмет Ясави, Султан Алпарслан, Хаджи Бекташ Вели, Ахи Евран, Фараби, Абай и Жамбыл - наши общие ценности», - отметил Кыдырали.

    Председатель Евразийского союза писателей Якуп Омероглу подчеркнул, что открытие памятника мудрецу Тоньюкоку в Анкаре в рамках данного мероприятия имеет особое значение для наших народов. Омероглу сказал, что автор книги «Великий поэт степной литературы Жамбыл» Мырзатай Жолдасбеков в своем труде продемонстрировал преемственность между памятниками Орхона и поэтической традицией Жамбыла.

    Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дуйсен Касеинов проинформировал о проведенных возглавляемой им организацией мероприятиях в рамках года аль-Фараби и Абая. По его словам, «Большая книга музыки» аль-Фараби находится на стадии перевода с арабского языка на турецкий, и в скором времени с данным произведением смогут ознакомиться новые читатели. Он заверил, что ТЮРКСОЙ также приложит все усилия для достойного празднования года Жамбыла Жабаева в 2021 году.

    После торжественных выступлений состоялась презентация книги М.Жолдасбекова «Жамбыл - великий поэт Великой степи», переведенной на турецкий язык. Также в рамках встречи были награждены благодарственными письмами и медалями Президента РК, Международной Тюркской академии, Министерства культуры и спорта РК и Посольства Казахстана ученые, журналисты и государственные деятели, внесшие вклад в празднование в Турции года Абая и аль-Фараби. В частности, были вручены благодарственные письма от имени Президента Касым-Жомарта Токаева главному редактору журнала «Национальный взгляд», депутату парламента Турции Метину Гюндогду, координатору канала TRT Avaz Седату Сагыркайе и профессору университета Памуккале Нергиз Бирай.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Турция ЮНЕСКО Тюркский мир Абай
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