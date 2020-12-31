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      Карагандинская область

    В трудовом коллективе ТОО «Имсталькон-Темиртау» разъяснили предвыборную программу партии «Nur Otan»

    31 Декабря 2020, 10:09

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Темиртау Карагандинской области кандидаты в Темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» встретились с трудовым коллективом для разъяснения предвыборной программы партии.

    Кандидат Коновалов Михаил Александрович отметил: «Что в связи с реализацией новых инвестиционных проектов в городе ежегодно увеличивается спрос на квалифицированную рабочую силу. Для этого партия «Nur Otan» будет добиваться увеличения числа постоянных рабочих мест, чтобы каждый мог обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. Перед партией стоит задача :

    - Реализовать 9 инвестиционных проектов в отраслях промышленности;

    - К 2025 году увеличение объемов производства стали до 5 млн. тонн;

    - Модернизация и обновление не менее 3 предприятий в рамках индустрии 4.0 (АО «АрселорМиттал Темиртау», АО ТЭМК, ТОО TUTAS);

    - До 2025 года увеличение объемов промышленного производства (до 630 млрд. тенге), горнодобывающей промышленности (до 1,9 млрд. тенге), обрабатывающей промышленности (до 605,6 млрд. тенге);

    - Ежегодное трудоустройство на имеющиеся вакансии;

    - Контроль за реализацией государственных программ и мер господдержки;

    - Добиваться эффективной реализации программ переподготовки кадров, с учетом потребностей рынка труда.


    Кандидат Каракасиди Константин озвучил: «Наша партия будет предпринимать все необходимые меры, чтобы соответствовать ожиданиям жителей города Темиртау, представлять интересы всех слоев населения и выступать в качестве связующего звена между населением и властью. Мы призываем вас, сделать правильный выбор и поддержать
    на выборах в областной маслихат партию «Nur Otan». Наша программа направлена на повышение благосостояния жителей города, мы предлагаем конкретные меры, которые сделают наш город динамично развивающимся с диверсифицированной, конкурентоспособной структурой экономики
    и территорией комфортного проживания для жизни. Мы заявляем готовность и открытость к обмену идеями и широкому сотрудничеству со всеми гражданами и общественными объединениями для развития и процветания нашего города».

    Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на вопросы жителей об обеспечении жильем, о создании рабочих мест, о повышении качества медицинских услуг, также прозвучали вопросы благоустройства города.

    В конце встречи все кандидаты призвали горожан прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Выборы-2021
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