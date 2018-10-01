В три раза сократилось число поступающих в зарубежные вузы восточноказахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ВКО количество выезжающих на учебу за границу студентов сократилось в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Количество выезжающих учиться за границу студентов сократилось втрое: если, к примеру, в 2016 году 1 800 абитуриентов из Восточно-Казахстанской области поступили в зарубежные вузы, то в 2018 году - 630.

МОН РК работает над тем, чтобы стимулировать казахстанских и зарубежных абитуриентов выбирать вузы Казахстана. Среди таких мер - предоставление возможности условного зачисления выпускников школ текущего года в вузы РК с февраля, предоставление возможности вузам принимать иностранных граждан для получения высшего образования в течение учебного года, внедрение стипендиальных программ для иностранных граждан, в том числе казахской диаспоры», - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, отмечают в ведомстве, важным фактором является увеличение количества грантов, начатые активные меры в рамках реализации поручений Главы государства по строительству студенческих общежитий.

В целом, общее количество грантов за два года увеличилось с 39 до 69 тысяч.

«В том числе 20 тысяч грантов дополнительно выделено в этом году. На сегодня все обладатели грантов приступили к учебе: более 51 тысячи студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, 13 тысяч - по магистратуре и более 2000 - по PhD», - добавили в министерстве.