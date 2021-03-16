Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В трех районах Ташкента школы переводят на дистанционное обучение

    16 Марта 2021, 07:48

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 16 марта школы в трех районах Ташкента переводятся на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Такое решение приняли Министерство народного образования Узбекистана и столичный хокимият.

    Речь идет об Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Юнусабадском районах Ташкента, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди учащихся и учителей. Дистанционное обучение будет длиться в течение 14 дней.

    В министерстве отметили, что информация о переходе каждой из школ на дистанционную форму обучения будет предоставляться непосредственно администрацией школы.

    «Ученики школ, переведенные на дистанционную форму обучения, могут осваивать занятия через телеуроки проекта «Онлайн-школа». Просим родителей оказать содействие в дистанционном обучении своих детей», – подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана прошло заседание специального штаба под руководством хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, на котором принято решение об усилении карантинных мер.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров