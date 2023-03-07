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      Акмолинская область

    В трех областях ограничили движение на 9 участках республиканских трасс

    7 Марта 2023, 18:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трех областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на автодорогах республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    По состоянию на 17:30 7 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения. Для очистки республиканских автодорог задействовано 400 единиц дорожно- эксплуатационной техники и 500 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Дороги Погода КазАвтоЖол
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