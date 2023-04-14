В трех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автодороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Акмолинской области из-за ветра, снега и метели введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

«Екатеринбург - Алматы» км 917-1003, участок поселка Жаксы - Атбасар.

«Жаксы - Есиль - Бузулык» км 0-82 участок поселка Жаксы – поселок Бузулук.

«Костанай - Аулиеколь - Сурган» км 232-260, участок границы Костанайской области - село Сурган.

«Жезказган - Петропавловск» км 377-569, участок границы Костанайской области – поселок Знаменка.

«Екатеринбург - Алматы» км 1003-1126, участок Атбасар - Астраханка.

В Актюбинской области из-за снега с дождем и ветра введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

«Актобе - Орск» км 39-136, участок поселка Ш. Калдаякова – границы России.

В Павлодарской области из-за снега и дождя введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:

«Астана - Ерейментау - Шидерты» км 200-254, участок границы Акмолинской области – поселок Шидерты.

«Кызылорда - Павлодар» км 1135-1382, участок границы Карагандинской области - Павлодар.

Ранее сообщалось, что трассу «Астана - Петропавловск» закрыли для транспорта.



