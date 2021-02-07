В трех областях Казахстана ограничили движение транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погоды ограничено движение транспорта в Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ».

«06.02.2021 г. в 20:00 ч. в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, дождь со снегом, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 216-424, уч. гр.Кызылординской обл.- г.Жезказган. В 20:20 ч. в Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 12-216, уч. г.Кызылорда-гр.Карагандинской обл. В Костанайской области с 20:30 часов в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377 уч. гр.Карагандинской обл.-гр. Акмолинской обл.», - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее сообщалось о том, что из-за непогоды закрыты участки республиканских дорог в Нур-Султане и Северо-Казахстанской области.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана.