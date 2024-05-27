В трех из четырех странах ЕАЭС вырос госдолг

Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные государственного долга стран ЕАЭС на 1 апреля 2024 года. В структуре госдолга Армении и Кыргызстана преобладал внешний долг, Казахстана и России – внутренний, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстан: на 1 апреля 2024 год госдолг составил 61 млрд долларов, из них 45,8 млрд – внутренний, 15,2 млрд долларов – внешний.

Для сравнения, на 1 апреля 2023 года госдолг Казахстана составил 59 млрд долларов, из них 42,1 млрд долларов – внутренний, 16,9 млрд долларов – внешний.

Россия: на 1 апреля 2024 год госдолг составил 283,2 млрд долларов, из них 230,4 млрд – внутренний, 52,8 млрд долларов – внешний.

Для сравнения, на 1 апреля 2023 года госдолг России составил 307,8 млрд долларов, из них 251,1 млрд долларов – внутренний, 56,7 млрд долларов – внешний.

Кыргызстан: на 1 апреля 2024 год госдолг превысил 6,2 млрд долларов, из них 1,7 млрд – внутренний, 4,6 млрд долларов – внешний.

Для сравнения, на 1 апреля 2023 года госдолг Кыргызстана составил 5,6 млрд долларов, из них 1,1 млрд долларов – внутренний, 4,5 млрд долларов – внешний.

Армения: на 1 апреля 2024 год госдолг составил 12,1 млрд долларов, из них 5,7 млрд – внутренний, 6,4 млрд долларов – внешний.

Для сравнения, на 1 апреля 2023 года госдолг Армении составил 10,9 млрд долларов, из них 4,5 млрд долларов – внутренний, 6,4 млрд долларов – внешний.