В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха на 12 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает РГП «Казгидромет», 12 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Кокшетау.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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