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В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

17 Ноября 2021 05:36
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В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане, Атырау и Кокшетау 17 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 17 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Атырау и Кокшетау.

В Нур-Султане метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау и Кокшетау 17 ноября - ночью 18 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. По городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что заморозки, метель и гололед ожидаются на большей части территории Казахстана.

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#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Атырауская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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