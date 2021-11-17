В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане, Атырау и Кокшетау 17 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 17 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Атырау и Кокшетау.
В Нур-Султане метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
В Атырау и Кокшетау 17 ноября - ночью 18 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. По городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что заморозки, метель и гололед ожидаются на большей части территории Казахстана.
- Около тысячи видеокамер установлено в подразделениях ДП Актюбинской области
- Тенденция увеличения числа заболевших КВИ школьников отмечается в Акмолинской области
- Заморозки и гололед прогнозируют в большинстве областей Казахстана 17 ноября
- Житель СКО занимался закладкой наркотиков в Степногорске
- Более 100 улиц отремонтировали в Нур-Султане в текущем году
- Дедовщина в Степногорске: комплексный мониторинг проведут в спортинтернате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана