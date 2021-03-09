В трех городах Казахстана 9 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 марта в трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Караганде, Кызылорде и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 9 марта.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).