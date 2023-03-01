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    В трех городах Казахстана 1 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    1 Марта 2023, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 1 марта в Алматы, Актау и Балхаше ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    1 марта 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Балхаш, Актау, Алматы.

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 8 февраля в регионах Казахстана ожидается туман, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Как сообщалось ранее, осадки на большей части Казахстана ожидаются 1 марта.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экология Казгидромет Погода
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