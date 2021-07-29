В Токио вторым рейсом из Казахстана прибыли олимпийцы

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Из Алматы в Токио прилетели олимпийцы, у которых соревнования только начинаются. В составе делегации 44 человека, в том числе 24 атлета, тренеры, специалисты комплексно-научных групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это спортсмены, выступающие в вольной и женской борьбе, артистическом плавании, художественной гимнастике и плавании на открытой воде, пятиборцы и легкоатлеты.

Самые представительные – команды легкоатлетов, 10 человек, и борцов – 8 спортсменов.

«Долетели отлично. С нетерпением ждали, когда мы присоединимся к остальным казахстанцам в олимпийской деревне, – говорит тренер по женской борьбе Гузель Манюрова . – Времени достаточно на акклиматизацию и подготовку. Спортсмены прибыли на Олимпиаду с хорошим боевым настроем и в полной готовности».

Перед вылетом в Японию атлеты и тренеры прошли через карантин. Они прилетели чартерным рейсом.

Соревнования в лёгкой атлетике открываются 30 июля стометровым забегом и тройным прыжком у женщин.

В них выступят Ольга Рыпакова, которая уже тренируется в Токио, Ольга Сафронова, Мария Овчинникова, Ирина Эктова.

У мужчин 1 августа в беге на 400 метров стартует Михаил Литвин. Схватки у борцов начинаются 1 августа, первыми выступят Эльмира Сыздыкова и борец в греко-римском стиле Мейрамбек Айнагулов.

2 августа выступят синхронистки Александра и Екатерина Немич, 5 августа в пятиборье соревнуются Елена Потапенко и Павел Ильяшенко, 6 августа в борьбу вступает гимнастка-«художница» Алина Адильханова.

На 28 июля у команды Казахстана три олимпийских бронзы – их выиграли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.