В Токио состоялся 28-километровый марш в честь Дня Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Первого Президента РК в Токио состоялся 28—километровый марш в честь 28-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Японии.

В акции, организованной Посольством РК в Японии, приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел и Министерства экономики, торговли и индустрии Японии, Института по изучению стран Центральной Азии и Кавказа, Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий, Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам, компаний «Toyota Tsusho» и «Mitsui Mining», представительства авиакомпании «SCAT».

В ходе мероприятия японские друзья выразили свое уважение к казахстанцам не только участием в марше, но и исполнением государственного гимна на казахском языке.

Участниками марша также стали граждане Казахстана, работающие и обучающиеся в Японии, а также этнические казахи, проживающие в стране Восходящего солнца.

Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил, что мероприятие является отличным поводом встретиться в выходной день в Токио для казахстанцев, которые проживают в разных регионах страны, и таким активным образом отметить День Независимости за рубежом.

По словам директора департамента авиационных компонентов и материалов Министерства экономики, торговли и индустрии Японии Такаюки Ниикура, он с радостью принял участие в пешем марше и таким способом поздравил казахстанцев с Днем Первого Президента и Днем Независимости РК.

Как подчеркнула сотрудница управления по странам Центральной Азии и Кавказа Бюро по делам Европы МИД Японии Котоми Тада, она получила огромное удовольствие и заряд энергии, пройдя маршрут вместе с коллегами в прекрасную погоду в этот день, которая благоволила проведению казахстанско-японской акции.

Согласно информации, размещенной на сайте Посольства, участники марша стартовали из парка «Хонханэда» в районе международного аэропорта «Ханэда» и финишировали около 5.30 часов в токийском районе Фучу. Маршрут проходил по набережной реки Тама, с которой можно созерцать священную для японцев гору Фудзияма. Поэтому данная тропа является излюбленным местом времяпровождения японцев для прогулок, бега и катания на велосипедах.

Следует отметить, что пеший марш проводится в Токио во второй раз. В прошлом году сотрудники Посольства РК в Японии совершили 27-километровый марш из Йокогамы в Токио.