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    В Токио состоялось официальное открытие Олимпийского стадиона

    17 Декабря 2019, 11:30

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев до проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио состоялось торжественное открытие Олимпийского стадиона, сообщает Казинформ со ссылкой на официальный сайт XXXII Летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

    На церемонии, которая состоялась в воскресенье, присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и архитектор Кэнго Кума.

    Проведение церемоний открытия и закрытия, а также футбольных матчей и Олимпийских и Паралимпийских игр по легкой атлетике оставит неизгладимое впечатление и воспоминания у зрителей.

    «Мы с нетерпением ждем встречи спортсменов со всего мира на новом стадионе во время церемонии открытия Олимпийских игр 24 июля 2020 года и Паралимпийских игр 25 августа 2020 года. Весь мир устремит свои взоры на этот культовый символ Токийских игр 2020», сказал глава Олимпийского комитета Токио-2020 Тосиро Муто.

    «Мы верим, что стадион станет незаменимым наследием, местом, где люди смогут проводить здоровые и полноценные дни, наслаждаясь спортом еще 50 лет и даже больше. Исходя из этого, мы продолжим подготовку к проведению лучших в истории Игр», - добавил Т. Муто.

    Известный архитектор Кэнго Кума, который спроектировал стадион, хотел сделать упор на экологическую сознательность. Имея это в виду, было очень важно, чтобы стадион идеально гармонировал с окружающей природой, включая зеленую зону, известную под названием Внешний сад храма Мэйдзи Дзингу. Именно поэтому архитектор спроектировал это величественное здание из дерева и зелени, назвав его «живым деревом».

    Фасад состоит из перекрывающихся многослойных карнизов из дерева, собранных в 47 префектурах Японии. Стоит отметить, что на территории стадиона было посажено более 47 тыс. деревьев.

    На стадионе доступные сидения будут распределены по всем ярусам и этажам трибун, что обеспечит видимость и комфорт зрителям на инвалидных колясках. При этом естественный воздух будет циркулировать для отвода тепла и влаги, его будут поддерживать 185 вентиляторов, создающих воздушный поток, и системы туманного охлаждения.

    На Олимпийском стадионе 1 января 2020 года пройдет 99-й Кубок императора Японии по футболу JFA.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Спорт Олимпиада Япония
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