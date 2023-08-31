В TikTok активизировалась онлайн-трансляция азартных игр - АФМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в сети TikTok, где в основном преобладают несовершеннолетние, активизировалась онлайн-трансляция азартных игр. Принятыми мерами установлено 177 аккаунтов организаторов. Ежедневное количество игроков измерялось тысячами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В отношении 10 организаторов зарегистрировано 5 уголовных дел, по 3-м уже состоялись приговоры (остальные в производстве). К реальным срокам лишения свободы приговорены 4 лица (по 4 года) и 2-ое - к ограничению свободы (по 1,5 года).

Совместно с Комитетом информации и владельцем сети настроен искусственный интеллект платформы «TikTok», позволяющий оперативно блокировать эфир противоправного контента.

Единичные аккаунты, транслирующие азартные игры, через непродолжительное время автоматически блокируются.

С 2019 года по фактам организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 лиц. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел. Количество ежегодно выявляемых незаконных игровых терминалов снижено в 16 раз – с 1260 до 76. При этом количество уголовных дел по ним снижено в 7 раз с 208 в 2019 году до 28 в т.г. В то же время, принимаются меры по привлечению арендодателей к ответственности.

В рамках работы по пресечению деятельности подпольных казино удалось снизить количество выявляемых правонарушений в 3 раза с 35 в 2019 году до 12 в т.г.

Наряду с этим выявлены 4 факта (в 2022 году – 2, в т.г. – 2) незаконных игорных сайтов под видом легальных букмекерских контор. Во всех случаях злоумышленники незначительно изменяли известные названия (домены) букмекерских контор с помощью дополнительных приставок и буквенных аббревиатур. В частности, начато расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса под видом известной букмекерской конторы.

В рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей). За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. В этом году - более 2 тыс. сайтов.

Агентством совместно с Комитетом информации (МИОР) и ГТС КНБ решено оперативно блокировать «зеркальные» сайты (вновь создаваемые) онлайн-казино, упрощен алгоритм блокировки сайтов в системе «Кибернадзор» с 14 суток до 1 дня.